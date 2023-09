Giulia Salemi, svolta a sorpresa in Rai: dove la vedremo

Alice Antico 15 settembre 2023 a

Il “Grande Fratello” ha preso il via per questa stagione 2023-2024 qualche giorno fa in prima serata, ed è stato evidente che molte cose sono cambiate nel suo format: primo fra tutti, il team che capitanava il reality. Come tutti hanno notato, infatti, Giulia Salemi, la voce del popolo del web, è stata sostituita da Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato di “Striscia la notizia” Valerio. In molti, durante gli ultimi tempi, si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro lavorativo della Salemi, restando in balìa del dubbio per diverso tempo. Pochi giorni fa, é arrivata l’indiscrezione rassicurante: dopo l'addio al Grande Fratello Vip, l'influencer è pronta a mettersi alla prova con una nuova esperienza televisiva, niente di meno che in casa Rai. Questo é ciò che ha rivelato Giuseppe Candela su “Dagospia”.

Dunque, Giulia passerà da Mediaset a Rai, ma in quale programma televisivo? L’influencer sarà una degli ospiti fissi de “La Vita in Diretta” di Alberto Matano, in particolare nelle quattro puntate in onda eccezionalmente il sabato pomeriggio, sempre su Rai1, a partire da sabato 16 settembre. Perciò niente tablet, ma la Salemi commenterà con il conduttore i fatti e le storie del momento, durante le puntate. Sarà una sorpresa vederla in queste nuove vesti, ed anche vedere se il programma di Matano riuscirà a tenere testa allo storico intrattenimento del sabato pomeriggio firmato Silvia Toffanin. Peraltro, le opportunità lavorative per Giulia non si esauriscono in Rai, perché l’aspetta un’avventura come conduttrice di “Ex On The Beach Italia”, insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli. I due, al timone del reality show di stampo britannico, prenderanno il posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presentatori della scorsa edizione.

E poi, dulcis in fundo, l’influencer è il volto di uno show tutto suo, "Salotto Salemi”, per il quale avrebbe lasciato il ruolo di inviata social del GF Vip. Si tratta di un format da lei pensato e dedicato al mondo del make up, già in onda da circa un annetto. A questo, si aggiunge il sogno di Giulia di un programma tutto suo e di Pierpaolo, che dovrebbe chiamarsi “Casa Prelemi”. Staremo a vedere, dunque, come si evolveranno i diversi progetti dell’influencer: quel che è certo, è che una stagione televisiva ricca di novità è in arrivo per Giulia, che nel frattempo continua ad essere sempre presente sui social nel raccontare la sua quotidianità.