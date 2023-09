Alberto Matano-Myrta Merlino, chi ha vinto la sfida degli ascolti. E Barbara d'Urso...

Francesco Fredella 12 settembre 2023 a

Alberto Matano torna in onda e vince. Asso piglia tutto: lo share della prima puntata de La vita in diretta è tutto suo. Matano fa segnare a La vita in diretta il 18.2%, Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Mediaset il 17-16.9%. Ma si tratta solo della prima puntata. Matano, già da tempo, è campione di share: attualità, cronaca, approfondimenti e tante notizie. Sempre con quell'impeccabile tono e l'eleganza con lo stile che lo contraddistingue da sempre. Per questo, adesso, Merlino - dopo una settimana da Dio senza concorrenza - ritrova la prima sconfitta di stagione.

Merlino, che ha occupato la casella pomeridiana di Barbara d'Urso, che ha lasciato Pomeriggio5 dopo le decisioni di Mediaset. D'Urso non è stata riconfermata ed è volata a Londra per una nuova avventura, anche se non sappiamo effettivamente che cosa accadrà nei prossimi mesi. Di sicuro sta studiando la lingua inglese e si vociferano, all'orizzonte, nuovi progetti.