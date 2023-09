Domenica In, bomba di Mara Venier: "Giorgia Meloni? Se mi danno il permesso..."

14 settembre 2023 a

Mara Venier in conferenza stampa annuncia che "questa sarà la mia ultima edizione di Domenica In, questa volta è vero. Lo so l’ho detto anche negli anni passati ma questa volta ne sono certa", ha detto la conduttrice parlando con i giornalisti. Domenica In, la sua 15 ma edizione consecutiva, partirà domenica 17 settembre dalle 14 su Rai Uno. "Sono fermamente convinta che come mi ha insegnato Renzo Arbore, che io adoro - ha aggiunto Mara - bisogna lasciare quando stai in alto, non lasciare mai quando cadi e vai giù e lui lo ha dimostrato sempre nella sua carriera ed è quello che io vorrei fare. Quest’anno io ero convinta di non fare Domenica In ma la verità è che la tentazione è troppo forte e io non so dire di no". "A me Domenica In ha dato tutto - ha sottolineato la conduttrice - per cui non so dire di no, ma lo dico con grande tranquillità. Certo è bello che anche le donne che arrivano a una certa età, con la maturità ancora abbiano il loro lavoro. Però io credo che sia giusto a un certo punto mollare, io sono convinta mai come questa volta che questo sarà il mio ultimo anno di Domenica In e non credo di tornare indietro. Andando aventi bisogna dedicare più tempo alle persone che amo, mio marito, i miei figli e nipoti. Credo che sia giusto godermi fin che posso l’amore che ho per mio marito. Anche se in questi giorni - ha aggiunto scherzando - ho letto che ci stiamo separando. Ma è giusto prendere un pò di tempo per noi".

Sul suo futuro dopo Domenica In, Mara Venier ha spiegato che probabilmente continuerà a lavorare poichè continua a ricevere "numerose proposte. Ne ricevo più adesso di quando avevo trent’anni o quarant’anni", ha dichiarato. Nel corso della conferenza, si è parlato della possibilità di intervistare i politici a Domenica In: "In passato non potevo intervistarli, non so se quest’anno mi daranno il permesso. Io un’intervista a Giorgia Meloni da donna a donna la farei molto volentieri".