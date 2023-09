Domenica in, Mara Venier ha scelto il suo erede. E apre le porte a Barbara d'Urso

Francesco Fredella 14 settembre 2023 a

a

a

«Dopo la morte di mio genero Piero, a giugno, in chiusura della scorsa edizione di Domenica In ho seriamente pensato di mollare tutto, la vita a volte di assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere. Poi, a Santo Domingo, ho ritrovato me stessa e ho capito che la pensione, per quest’anno, può aspettare», così Mara Venier al settimanale Gente, diretto da Umberto Brindani.

"Meloni? Se mi danno il permesso..." Bomba Rai di Mara Venier





La Venier è concentratissima sulla nuova edizione di Domenica in. Ma, intanto, a sorpresa su Gente parla del suo possibile successore, chi potrebbe arrivare dopo di lei. «Deciderà la Rai, non voglio fare nomi. Se ne faccio uno, ne scontento dieci. Tra i tanti nomi di donne dico però che Domenica In è nata con Corrado e per tanti anni è stata condotta da Pippo Baudo. Alberto Matano? Sì, potrebbe essere la persona giusta per la domenica di Raiuno», racconta la Venier.

"Come sto? Non facilissimo": Berlinguer vuota il sacco con De Gregorio





E poi nella lunga intervista si parla anche di Myrta Merlino, che da pochi giorni conduce Pomeriggio5 al posto di Barbara d'Urso. «Non ho visto l’esordio della Merlino a Pomeriggio 5, con tutto quello che ho avuto da fare prima di ripartire con Domenica In. Barbara d’Urso mia ospite? Ho già parlato con Lucio Presta, il suo agente. L’invito è stato inoltrato», aggiunge la Venier. Che è una delle donne più amate della televisione italiana.