Meteo, Sottocorona "degnamente sostituito": chi c'è a La7 per le previsioni

07 agosto 2023 a

a

a

Paolo Sottocorona "è andato meritatamente in vacanza", spiega Flavia Fratello a Omnibus, il programma di La7 che ospita quotidianamente lo spazio meteo dell'esperto del tempo nella rete di Urbano Cairo. "Ma è stato degnamente sostituito", afferma dopo la rubrica che ha proposto le previsioni dei prossimi giorni. Al posto del meteorologo "in video" una voce maschile che spiega mappe, isobare, temperature attese e via dicendo. Ma resta lo spazio della foto che arriva dal "fan club di Sottocorona".

Sottocorona fissa la data che fa godere gli italiani: c'è la fine del maltempo

Per quanto riguarda le previsioni l'anticiclone delle Azzorre porta il bel tempo spazzando via le perturbazioni viste negli ultimi giorni e senza quel caldo estremo che abbiamo conosciuto nelle scorse settimane. Sono tuttavia possibili ancora temporali e rovesci locali. Sulle temperature di oggi, lunedì 7 agosto, spiccano i 30 gradi raggiungibili a Roma e Palermo, mentre in tutte le altre zone sono attesti valori sotto questa soglia, a dimostrazione che in questo frangente, in attesa della rimonta dell'anticiclone africano che porterà un caldo più intenso bei giorni che precedono Ferragosto, siamo ancora sotto la media stagionale.