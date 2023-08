Meteo, “divergenze tra modelli”. Sottocorona e i dubbi sulle previsioni di agosto

06 agosto 2023 a

Le previsioni meteo di agosto tengono incollate gli italiani a televisioni e smartphone, soprattutto per capire se le ferie estive saranno rovinate dalla pioggia. A fare un quadro della seconda settimana di agosto è Paolo Sottocorona, meteorologo che interviene durante Omnibus su La7: “Nel Nord e in parte del Centro c’è area instabile, maltempo praticamente. Nel Sud e nelle Isole c’è invece tempo stabile. Martedì l’instabilità permane sul Nord-Est e nel Tirreno, ma il grosso della perturbazione sarà passata. La previsione per la giornata di oggi vede un’instabilità nel Nord-Est, nell’alto-Adriatico. Qualche debole pioggia in Campania e Calabria. Per domani si attenuerà ulteriormente questa situazione, che toccherà solo in maniera marginale Veneto e Friuli. Per martedì c’è una previsione di pioggia zero, neanche una nuvola. C’è una differenza tra modelli”.

“I venti - prosegue ancora Sottocorona - sono ancora piuttosto forti. Sulle massime della temperatura si vede che oggi cominciano a risalire, al Sud si supereranno i 30 gradi, al Centro e al Nord ancora no, ma anche lì risaliranno. Sul versante adriatico c’è ancora una riduzione delle temperature, mentre sul resto d’Italia la forte ripresa ancora non c’è. Piano piano durante la settimana le temperature risaliranno”.