Meteo, “quando finisce il maltempo”. Sottocorona fissa la data che fa godere gli italiani

05 agosto 2023 a

Che tempo farà in Italia nella seconda settimana di agosto dopo un weekend di maltempo? A rispondere ad una delle domande più gettonate dell’estate degli italiani è Paolo Sottocorona, meteorologo, che è intervenuto nel consueto spazio di Omnibus, il programma mattutino di La7: “Sono ben evidenti i valori sotto media sull’Italia, con la zona di aria fredda, relativamente alla stagione, che ha preso tutta la parte centrale dell’Europa. La parte più fredda è quella sotto la Sardegna, ci sono valori di temperatura tra i 4 e i 6 gradi sotto le medie, non significa freddo, visto che le medie sono molto elevate. Ma come varia questa situazione? C’è un piccolo recupero sull’Italia, che rientra lentamente verso la normalità. Martedì si tornerà quasi nella media, praticamente 2 gradi sotto media, una cosa gestibilissima e gradevole secondo me”.

Stato d'allerta costante: psichiatri preoccupati per gli effetti del meteo

“La perturbazione - dice ancora Sottocorona - si sta allontanando con calma dall’Italia, questi fenomeni ci sono e ci saranno ancora per oggi. Per domani si attenuano, al Sud rimane molto poco, mentre nel Nord-Est ci saranno fenomeni intensi, soprattutto sul mare, qui permane instabilità. Sul resto è tutto ristabilito. Per lunedì ci sarà ancora qualche traccia sulle zone di Nord-Est, sono piccole incertezze, la tendenza è ad una situazione decisamente più stabile. Nelle prossime 24 ore - la chiosa dell’esperto - le temperature sono in aumento al Centro e al Sud, anche se al di là delle Alpi ci sono diminuzioni”.