Meteo, Giuliacci indica la data: quando arriva la "fiammata". E Ferragosto...

06 agosto 2023 a

Le temperature hanno subito una decisa riduzione nel primo fine settimana di agosto che si è appena concluso, una rinfrescata che in base alle ultime previsioni meteo sarà seguita da un deciso ritorno del caldo intenso. A indicare come sarà il tempo nella settimana che ci porta verso Ferragosto sono gli esperti del sito di Mario Giuliacci, volto noto delle previsioni in tv e sul web. Insieme alle temperature più elevate, tuttavia, vedremo anche "l’aumento della stabilità atmosferica", limitatamente all'inizio della settimana che inizia lunedì 7 agosto in cui avremo ancora qualche temporale sull'Adriatico e al Sud.

