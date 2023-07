Televisione, dopo Mediaset Manuela Arcuri protagonista della fiction Rai. Chi interpreta

30 luglio 2023 a

Manuela Arcuri l'ha dichiarato in un'intervista rilasciata a "Il Giornale". Lascerà Mediaset per dedicarsi a una nuova serie tv targata Rai che vedremo sul piccolo schermo nella primavera del 2024. La sua ultima fiction in televisione risale al 2017, ovviamente su Canale 5, e ancor prima aveva avuto il ruolo da protagonista in "Pupetta Maresca" nell'ormai lontano 2013. Troppi anni, però, e adesso tanta voglia di tornare protagonista.

Ma di cosa parlerà la nuova serie tv? Manuela Arcuri precisa che sarà "una serie in quattro puntate per la Rai cui tengo molto, pronta per la primavera 2024 - dichiara l'attrice a Il Giornale - Titolo provvisorio "La Donna della Seconda Repubblica". E’ la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome; intanto l’ho conosciuta e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica". E, tra le ipotesi, c'è chi parla perfino della storia di Veronica Lario. Per scoprirlo bisognerà attendere un altro po'.