Teodosio Losito, nuova inchiesta per "istigazione al suicidio". Manuela Arcuri convocata in Procura

Continua la passerella di vip nel palazzo di giustizia di Roma. Stamattina Manuela Arcuri è stata convocata in Procura per essere sentita come persona informata sui fatti in relazione alla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore di fiction campioni di ascolti su Mediaset (da "L’onore e il rispetto", a "Pupetta" e "Il bello delle donne"), trovato morto nella sua casa romana l'8 gennaio 2019.

Sul caso all'epoca non si indagò, perché venne subito classificato come suicidio. Non venne eseguita nemmeno l'autopsia. Tuttavia, ora, il pm Carlo Villani ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, in seguito alla denuncia presentata dai familiari di Losito, dopo aver ascoltato le frasi dette da Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) nella casa del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto da lei rivelato in diretta tv lo scorso settembre, dietro la morte dello sceneggiatore e produttore televisivo romano (deceduto a 53 anni), ci sarebbero una serie di misteri. L'attrice ne aveva parlato con il collega ed ex compagno Massimiliano Morra. "Tu hai visto cosa è successo? Noi infatti ci siamo rivisti a quell’evento, tu eri in disparte dietro - ricorda Rosalinda - Io da quel momento sono scappata da loro, di nascosto. Io non ero lì quando è successa quella cosa. Quella cosa brutta l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui. Ho subito fatto il suo numero e purtroppo non mi rispondeva, ovviamente. Io se rimanevo facevo la sua fine. Tu non sai cosa ho passato! Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì".

Gli interrogatori su questo caso sono iniziati l'11 marzo. Finora sono stati sentiti dal pm come persone informate sui fatti: Rosalinda Cannavò, Massimiliano Morra, Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Francesco Testi, Nancy Brilli, Giuliana De Sio, Barbara D'Urso e la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco (fondatrice della Ares Film, società produttrice per la quale lavorava anche Losito, insieme al produttore Alberto Tarallo).

Oggi, invece, è stato il turno di Manuela Arcuri, che nella trasmissione "Non è l'arena" di Massimo Giletti aveva detto: "Trovo assurdo quello che sta succedendo, non volevo parlare ma non posso più stare zitta. Al massimo mi davano dei consigli, come può fare qualsiasi persona con cui lavori e cerca di proteggerti. Alberto Tarallo è sempre stato un uomo molto protettivo, ti voleva aiutare sotto tutti questi aspetti. Non ha mai puntato una pistola alla tempia a nessuno. Lo difendo, non si fa così. Non si gioca con la vita delle persone. Mi sembra più di una gogna. Qui non parliamo di un matrimonio inventato, qua si gioca con la vita della gente".

