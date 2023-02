Tamara Pisnoli, l'ex di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e 2 mesi

25 febbraio 2023 a

Tamara Pisnoli, ex moglie dell'ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, è stata condannata a sette anni e due mesi di reclusione dai giudici della quarta sezione del tribunale capitolino. Sentenza che arriva a nove anni dall'arresto in relazione all'inchiesta per tentata estorsione e rapina aggravata nei confronti di Antonello Ieffi, 44 anni, imprenditore ed ex compagno di Manuela Arcuri. Famosa la frase che Pisnoli avrebbe pronunciato all'indirizzo dell'uomo: "Sai quanto ce metto a fa’ ammazza’ ‘na persona? Basta che metto 10mila euro in mano a un albanese. Non ce metto niente!". Pisnoli avrebbe preteso con la forza da Ieffi un bonifico di 150mila euro dopo un pagamento di 84mila.

Condannati anche per Francesco Camilletti e Francesco Milano, che avrebbero costretto l'imprenditore a recarsi presso l’abitazione di Pisnoli, dove si sarebbero svolti fatti.