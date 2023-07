Grande Fratello, la svolta: basta trash. Buonamici opinionista, tutti i nomi

Marida Caterini 30 luglio 2023 a

Niente più trash. Niente più volgarità, bestemmie, violenza, discussioni sopra le righe, insulti verso gli altri partecipanti. E soprattutto niente più ricerca ossessiva di visibilità. Tutti questi elementi, che sono stati protagonisti delle discutibili dinamiche negli anni passati, scompariranno nella prossima edizione del Grande Fratello.

Il padre di tutti i reality si prepara a ritornare sugli schermi di Canale 5 il prossimo settembre, con un format completamente rinnovato: lo aveva già annunciato Piersilvio Berlusconi sottolineando che «Canale 5 ed Endemol Shine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa. Per la prima volta, infatti, non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale». Il che significa che non ci sarà più differenza tra Grande Fratello con protagonista gente comune e Grande Fratello Vip in cui gli abitanti della casa dovrebbero essere Vip o presunti tali.

Ricordiamo che nelle ultime edizioni del GF Vip, i personaggi davvero noti erano pochi e sono andati via nelle prime puntate lasciando il posto ad esponenti di un sottobosco televisivo nel quale era davvero difficile riconoscersi. Per realizzare il primo nuovo Grande Fratello, dunque, sembra che gli abitanti della casa chiusa saranno in numero di venti: dieci persone non famose e dieci invece note non solo nel settore dello spettacolo, ma anche in altri campi. Tutti dovrebbero entrare nell’appartamento nella prima puntata di esordio, ovvero nel kick off, presentati al pubblico da una scheda informativa e da piccoli filmati. La prima vera rivoluzione rispetto al passato e la volontà di restituire al GF una veste decorosa, è rappresentata dalla scelta dell’unica opinionista che commenterà tutto quanto accade nella casa tra i reclusi dell’autunno 2023. Si tratta di Cesara Buonamici (foto a destra), una delle voci più prestigiose dell’informazione Mediaset. «La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni. Sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00», recita la nota Mediaset. È il segnale più chiaro e indiscutibile del nuovo corso di un reality che era precipitato ai minimi termini in fatto di credibilità, sopraffatto da pseudo «vipponi» interessati solo alla rincorsa alla visibilità effimera e discutibile.

Cesara Buonamici è quanto di più distante dal trash e dalla volgarità e, insieme alle altre disposizioni date da Berlusconi junior, dovrebbe riportare il reality alle caratteristiche originarie, ovvero una sorta di esperimento sociologico in cui i partecipanti si mettono alla prova cercando di conoscere le reazioni della vita in comune per così lungo tempo. Ed a proposito della durata del programma: il GF 2023 finirà a dicembre, come tutte le edizioni passate prima che subentrasse la durata monstre di sei mesi con chiusura a marzo come è stato lo scorso anno. Non è stato ancora confermato, ma dovrebbe sparire anche il doppio appuntamento settimanale con il reality che occuperebbe solo la prima e la seconda serata del lunedì. Al timone Alfonso Signorini (foto a sinistra), presenza costante delle ultime edizioni del GF Vip, soprattutto le più recenti finite nel mirino di Piersilvio Berlusconi. Forse sarebbe stato opportuno, per dare un segnale ancor più forte, spezzare definitivamente con il passato e affidare la conduzione ad un altro personaggio lontano dal gossip.

Ma il restyling è in atto e interessa naturalmente anche i personaggi che vi prenderanno parte come reclusi. Scartati molti nomi, simbolo di un passato decadente, sembra che, per adesso avrebbero possibilità di entrare nella casa le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e Rosanna Fratello. Per ora non c’è conferma. Ma sono fuori dal GF 2023 personaggi come influencer e possessori di profili su Onlyfans. Infine Mediaset fa un’ultima promessa: «il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo».