Barbara D'Urso si confessa: dove andrà dopo il contratto Mediaset

Delusa. Amareggiata. Ma pronta a ripartire. La D’Urso, per oltre 20 anni in tv sempre in diretta, adesso parla di quello che è accaduto negli ultimi mesi della sua vita. L’addio a Mediaset con un comunicato stampa che annunciava l’arrivo di Myrta Merlino in un nuovo "Pomeriggio5" e l’allontanamento dal video. Improvvisamente. “Sono un po’ addolorata e umanamente delusa ma professionalmente molto, molto serena”. Ha esordito. “Mi è capitato spesso di subire attacchi, qualche mazzata sul collo me la sono anche presa ma ho sempre avuto il coraggio e la forza di rialzarmi e andare avanti. Mi è capitato sia nelle storie sentimentali che in quelle professionali, solo che alla fine io so chi sono e nessuno merita la mia tristezza”, confessa in un’intervista a TheHollywoodReporter.it. Poi parla dell’amore-odio da parte del pubblico: una parte la adora, un’altra la massacra. “Io sono molto amata ma spesso qualcuno mi massacra. Non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Cerco di coltivare la mia serenità, la mia interiorità. Penso a tutti coloro che vivono ossessionati da me...che brutta vita che fanno, pieni di rabbia”, sottolinea ancora.

Imitata, inimitabile. Sempre pronta a usare l’autoironia come strumento di comunicazione per antonomasia. Carmelita nazionale è presente sui social anche con molti meme. Il suo preferito? “Forse il salutame a soreta, che uso anche io per me stessa. Uso io stessa il mio sticker. Ce ne sono talmente tanti che anzi ringrazio tutti quelli che si divertono e giocano insieme a me”, conclude. Ora si apre la partita più importante: il suo futuro in tv dove sarà? Qualcuno vocifera Rai1, ma fino al 2023 la d’Urso è sotto contratto con Mediaset. E una gola profonda ci racconta che sarebbero in corso trattative per “strapparla” al Biscione per la prima puntata di "Domenica in" con Mara Venier, sua cara amica. Due signore della tv - vere professioniste - che potrebbero incontrarsi in studio facendo sognare tutti. Ancora una volta.