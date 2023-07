Palinsesti Sky, Elodie punta tutto sulla nuova carriera: dove la vedremo

04 luglio 2023 a

Sky festeggia il suo 20esimo anniversario e punta tutto sulle serie tv e sull'intrattenimento. I palinsesti della prossima stagione includono numerose novità per quanto riguarda le produzioni e le anteprime mondiali. L'offerta agli abbonati comprende una vasta gamma di programmi. In particolar modo, è stata annunciata la seconda stagione di una serie televisiva che ha riscosso molto successo: Call My Agent. A diventare il volto di un episodio del format è Elodie, la cantante pop che negli ultimi anni ha anche sperimentato nel campo del cinema.

Tra le serie Sky Original, la prima ad arrivare, a inizio autunno, sarà il mistery drama Un’estate fa con Lino Guanciale e Filippo Scotti. Seguirà Unwanted - Ostaggi del mare, liberamente tratta da un libro inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti. Grande attesa per Non ci resta che il crimine – La serie, con i protagonisti della trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno. E ancora ci saranno **Dostoevskij ** dei fratelli D’Innocenzo e L’Arte della Gioia di Valeria Golino.

Confermato il ritorno di Call My Agent, la serie che, nell'ultimo anno, ha attirato l'interesse di numerosi telespettatori. "Stiamo partendo con le riprese", ha dichiarato Nils Hartmann, Senior Vice President Sky Studios. "Noi non abbiamo mai fatto molti remake ma a un certo punto ci è venuta voglia di raccontare il nostro cinema. E ha funzionato, oggi siamo molto orgogliosi di continuare ad avere questa serie", ha concluso.

Molte le new entry: Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Sabrina Impacciatore. Una cantante, poi, spunta tra gli altri attori. Parliamo della 33enne Elodie, che già da tempo ha superato la prova da attrice con "Ti mangio il cuore", il film che parla di una storia di amore e di vendette, tratto dall'omonimo romanzo d'inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini e ispirato alla vera storia di Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia garganica.