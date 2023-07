Meghan Markle al Festival di Sanremo, Dago-bomba: "Amadeus? Gira voce..."

03 luglio 2023 a

Clamoroso all'Ariston, Amadeus lavora per portare sul palco del Festival di Sanremo la duchessa di Sussex Meghan Markle. La moglie di Harry non vive un momento di grande successo: la rottura con Spotify per i podcast e il calo progressivo di popolarità della coppia dopo la rottura fragorosa con la Royal Family britannica sono gli ultimi episodi, insieme allo "sfratto" da Frogmore Cottage.

Ma l'appeal mediatico dell'attrice vista nella serie tv Suites è ancora forte, almeno dalle nostre latitudini. E così il direttore artistico del Festival stabbi provando a portarla a Sanremo. Secondo quanto diparto Dagospia, "lo scorso anno Amadeus sarebbe andato a Londra per prendere contatti con un’attrice vicina alla famiglia reale. Sarebbe Meghan Markle che avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo". Non andrà come sperato. "Niente di fatto sicuramente per l’esoso cachet, ma circola voce che il conduttore ci stia riprovando..." si legge sul sito di Roberto D'Agostino. Insomma, il colpaccio per l'ultimo festival targato Amadeus potrebbe essere Meghan Markle in veste di super-ospite o magari di co-conduttrice, chissà...