Barbara d'Urso, la rivelazione-bomba di Luxuria: dove la vedremo presto

03 luglio 2023 a

Dopo quindici stagioni, Barbara d'Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. A ufficializzarlo è stato Mediaset che, in un comunicato stampa diffuso in rete, ha però assicurato che si procederà alla ricerca di "nuovi progetti editoriali". Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, Il lungo matrimonio con Cologno Monzese potrebbe terminare qui. Solo domani, martedì 4 luglio, verranno presentati i nuovi palinsesti. Intanto, a rivelare dei retroscena interessanti sul futuro di d'Urso è stata Vladimir Luxuria. L'opinionista ha lasciato intuire che la conduttrice potrebbe avere altri progetti in tv.

Vladimir Luxuria ha espresso la sua opinione sulla recente uscita di Barbara d'Urso da Pomeriggio 5. Dopo aver condiviso gli studi di Cologno Monzese con la conduttrice diverse volte, l'attivista ha voluto esplicitare la sua gratitudine nei confronti della padrona di casa del programma pomeridiano di Canale 5. "Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Ero convinta che Barbara tornasse a Pomeriggio5 perché nell’ultima puntata aveva dato appuntamento a settembre. Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei avrà tantissime altre opportunità. Sono certa che abbia già altri progetti", ha detto Luxuria.

Quindi l'opinionista è stata incalzata sul futuro della conduttrice napoletana. L'opinionista non ha nascosto di aver intuito qualcosa sulle sorti televisive di d'Urso: "Ho visto che sta prendendo lezioni di danza. Mi ha presentato il suo insegnante di danza durante i festeggiamenti per il suo ultimo compleanno. Lei è una che si dà molto da fare, fa tanta attività fisica. Mi sembrava molto presa anche da danze più caraibiche". Poi la domanda diretta su una possibile partecipazione a Ballando con le stelle. Luxuria non ha negato: "Perché no. Ci sono dei rumors anche lì. Qualcuno la vede come giudice, qualcun altro come concorrente".