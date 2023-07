Palinsesti Mediaset, come cambiano i talk show con Berlinguer e Merlino

03 luglio 2023 a

Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni. Prima al Tg3, poi direttrice del tiggì della terza rete e infine conduttrice del talk Cartabianca dal 7 novembre 2016 al 27 giugno 2023. Proprio nella puntata di martedì scorso nella quale senza il competitor Giovanni Floris (con il quale ha perso lo scontro diretto in 35 occasioni su 36) ha toccato il picco più alto della media stagionale: 9,6%, in pratica il doppio di quanto registra abitualmente. Le sirene provenienti da Mediaset sembrano aver convinto la conduttrice a fare il grande passo. Ad affermarlo è un retroscena di LaPresse secondo cui la conduttrice avrà una prima serata e la striscia di Stasera Italia una settimana sì e una no, in alternanza con Nicola Porro, al posto di Barbara Palombelli che condurrà un nuovo programma oltre a Forum.

Il talk in prima serata su Rete4 sarà probabilmente Controcorrente, condotto fino alla stagione appena terminata da Veronica Gentili, ora passata a Le Iene. La novità sostanziale sta nel fatto che Berlinguer andrà in onda il martedì sera e Mario Giordano con il suo Fuori dal Coro si prenderà la prima serata del mercoledì. Confermati sempre su Rete4 gli appuntamenti di Quarta Repubblica al lunedì con Nicola Porro e di Dritto e Rovescio al giovedì con Paolo Del Debbio. E Myrta Merlino? Per lei dovrebbe esserci Pomeriggio 5, anche se Alessandra Viero potrebbe prendere l’eredità di Barbara d’Urso. A quel punto per Merlino potrebbe esserci una trasmissione tutta sua alla domenica.