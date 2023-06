Tv, bomba Rai1: arrivo clamoroso da La7. Nome a sorpresa al posto di Fazio

16 giugno 2023 a

Aria di grandi ritorni in Rai. Caterina Balivo è in pole position per essere la protagonista del pomeriggio di Rai1 al posto di Serena Bortone, ossia colei che aveva preso il testimone dall’attuale conduttrice di Lingo su La7. Parliamo della fascia 14-16 dal lunedì al venerdì che per un paio d'anni aveva ospitato il programma Vieni da me, condotto da Balivo. Poi il segmento è stato affidato da Stefano Coletta a Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. Ora come riporta un retroscena di TvBlog tornerebbe a Balivo con un nuovo programma, di intrattenimento ma con "un approccio alto e con uno sguardo alla memoria televisiva della Rai", è quanto trapela.

In fatto di palinsesti, c'è da capire ancora cosa succederà alla fascia della domenica sera lasciata libera da Fabio Fazio. Si parla da tempo di uno spostamento di Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci, la domenica sera su Rai3 al posto di Che tempo che fa. Ricostruzioni ritenute premature da vaie Mazzini. Sempre TvBlog fa sapere che Report "inizierà domenica 8 ottobre" mentre a settembre su Rai3 "la domenica sera dovrebbe essere invece collocato Il Provinciale. Il programma di Federico Quaranta, che in questi anni si è diviso tra Rai1 e Rai2". Insomma, una sostruzione ad interim e "interna". La trasmissione racconta i territori della provincia italiana e colmerebbe un vuoto prima della partenza di Report.