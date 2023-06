Lucia Annunziata, attacco a Meloni in diretta tv: "Nessun rapporto con il governo"

11 giugno 2023 a

Lucia Annunziata, stoccata in diretta al governo nel corso di Mezz'ora in più, domenica 11 giugno. Come è noto la giornalista lascerà la Rai, come annunciato il 25 maggio: "Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento" sul servizio pubblico, aveva detto mentre infuriava la polemica su Fabio Fazio. Ma ci sono ancora alcune puntate per finire la stagione di Mezz'ora in più, a cui ovviamente non partecipano esponenti del governo di Giorgia Meloni.

"Facciamo come sempre il punto sull'operato del governo, con giornalisti e commentatori. Non c'è nessuno dell'esecutivo "perché il governo non ha più nessun rapporto con questa trasmissione - ha detto Annunziata - ma di personalità che possono commentare ce ne sono tante e importanti", premette introducendo gli ospiti: Bruno Vespa, reduce del Forum in Masseria a Manduria, Claudio Tito di Repubblica e Angela Mauro di Huffington post.

Nel corso della Repubblica delle idee, la festa del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, Annunziata aveva sparato a zero su Giorgia Meloni mettendo insieme la riforma del premierato e quella della Rai e aveva parlato di "Istituto Luce". Parole a cui ha replicato l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio commenta: “Credo di avere espresso giudizi positivi nei confronti di Lucia Annunziata, anche in vigilanza. Avevo riconfermato il suo programma nella prossima stagione senza alcun tipo di censura, l’avevo rassicurata, anzi le avevo chiesto di riconfermare le sue puntate fino a giugno", ha detto in relazione all'annunciato addio al servizio pubblico della giornalista. "Io non credo ci si possa considerare l’Istituto Luce”, ha commentato Sergio, “parlare di epurazione francamente mi sembra eccessivo”.