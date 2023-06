Caso Claudio Lippi, la Rai gli chiude le porte in faccia. Le parole su Fazio e Annunziata

Giada Oricchio 09 giugno 2023 a

La Rai sbarra i cancelli di viale Mazzini: no al ritorno di Claudio Lippi. Cosa è successo? Il presentatore, molto popolare negli anni ’90, aveva rilasciato un’intervista al quotidiano “La Stampa” sferrando fendenti a Fabio Fazio (“un farabutto che ha detto bugie”), Lucia Annunziata (“basta kultura con la k, serve il linguaggio popolare di Giorgia. Meloni e Salvini mi hanno chiesto consigli sulla Rai”) e soprattutto all’ex direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta (“per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no? Vabbè, basta, dirà che sto delirando”).

Lippi a valanga su Fazio. Poi la frase che scatena il putiferio

Lippi aveva dichiarato anche di essere vicino alla firma per un programma con la tv di Stato. Ebbene, non avverrà. Le sue dichiarazioni, da molti lette come un allineamento con il governo di destra, si sono rivelate un boomerang. La Rai ha diffuso una nota tanto laconica quanto inappellabile: “Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”.