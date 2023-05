Al Bano, “scusate, è il momento”. Il figlio Bido stupisce tutti in diretta

25 maggio 2023 a

Al Bano Carrisi ha compiuto 80 anni e in occasione del traguardo Mediaset gli ha dedicato una trasmissione in prima serata. Ma ad un certo punto della diretta si è registrato un colpo di scena inaspettato. “Scusate, s'è fatta 'na certa, è il momento di celebrare!” l’incursione del figlio Albano Jr, di 23 anni, stanco per la lungaggine dei festeggiamenti televisivi. Per Bido - così viene chiamato a casa - era arrivato il momento di continuare il party in privato dopo l’evento per Canale5 andato in scena sul palco dell'Arena di Verona, dove per la prima volta si sono ritrovati tutti insieme i figli del noto cantante: Yari, Cristél, Romina (nati dal matrimonio con Romina Power) con Jasmine e Albano Jr (nati dall'unione con Loredana Lecciso). Presente anche la stessa Romina per celebrare un legame che li ha uniti nella vita amorosa e in quella lavorativa.

Sono stati numerosi gli ospiti che si sono succeduti sul palco per l’omaggio ad Al Bano: Gianni Morandi, Renato Zero, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Ma a rubare la scena è stato Bido, che ha sorpreso tutti con una battuta che è diventata subito virale.