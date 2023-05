Isola dei Famosi, l'ex suora Scuccia è innamorata: “Penso a questa persona”

Francesco Fredella 23 maggio 2023 a

Innamorata? Forse sì. Ora Cristina Scuccia, ex suora e concorrente de L’Isola dei Famosi, svela qualcosa di inaspettato. “Mi sto sentendo sempre più a mio agio qua a L’Isola dei Famosi“, dice. Così, rompe il silenzio mentre Ilary Blasi da studio manda in onda una conversazione con Helena Prestes.

“Se mi manca qualcuno? Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei mai detto nulla, ma... Ormai... Ho conosciuto una persona a Madrid. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi... L’amore è bello e qua a L’Isola dei Famosi per quanto mi stia sforzando esce fuori. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei, è una persona importante. Mamma scusa se vieni a sapere questa cosa così in tv”, svela.

La Scuccia, che in passato ha partecipato a The voice, ora ha una nuova vita lontana dal convento. Sempre all’Isola parla pure di una persona di cui è innamorata. E continua: “Sono un paio di mesi che conosco questa persona, è un germoglio e come tale va protetto. I germogli vanno protetti e curati, sono anche imbarazzata perché non sono abitata a comprimere l’amore. Ci sto pensando tanto a questa persona e mi dispiace non averlo detto a mia mamma prima”. Di chi si tratta? Mistero. Per adesso.