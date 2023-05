Isola dei famosi, la confessione di Gianmaria Sainato: "Perché ho smesso di fare il modello"

Francesco Fredella 12 maggio 2023 a

Simpatico. Intraprendente. Sorprendente. Gianmaria Sainato, influecer e naufrago dell’Isola dei famosi, racconta il suo passato da modello in una chiacchierata sulla spiaggia. “Se scenderei a compromessi? No, non sono mai sceso a compromessi per arrivare al successo altrimenti l’avrei raggiunto anni fa. Facevo il modello, ma dopo qualche mese ho lasciato il mondo della moda. Perché non volevo scendere a compromessi e non sono sceso. Infatti ho perso tempo e anni, ho fatto altri lavori, come il commesso. Dopodiché il mondo è cambiato e grazie al movimento MeToo ho continuato”, dice a Corinne Clery.

Proprio lei, attrice francese di lungo corso, coglie la palla al balzo per raccontare le sue esperienze. E dice: “Hai detto una cosa molto bella, anche io ho tentato di fare questo mestiere all’inizio e tutti ci hanno provato con me e per questo sono arrivati tanti calci e schiaffi. Hai avuto grande coraggio ad ammetterlo, è ora che questa cosa finisca. […] Uno l’ho menato proprio e ho perso il servizio, ma alla fine è andata meglio così”. Ora Sainato è in nomination insieme a Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Fiore Argento.