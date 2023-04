Isola dei famosi, Cristina Scuccia e la notte da incubo: “Impietrita e spaventata”

Alice Antico 21 aprile 2023 a

Notte di inquietudini e paura per l'ex Suor Cristina all’Isola dei famosi. All’anagrafe Cristina Scuccia, la concorrente sta affrontando con coraggio le sue prime notti all’Isola nonostante lei stessa avesse già dichiarato, sin dal suo arrivo in Honduras, che questo contesto è per lei pieno di insidiosi pericoli, che avrebbe voluto affrontare come una sfida stimolante. Tra i punti deboli di Cristina c’è la paura del buio e, come si sa, le notti sull’Isola possono tenebrose ed essere imprevedibili. A tranquillizzare Cristina, terrorizzata dal buio pesto di una delle scorse notti sull’atollo, è Corinne Clery, che all'indomani ha raccontato: “Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata così, spaventosissima, seduta impietrita”. “Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta”, ha spiegato la naufraga ai suoi compagni. “Ieri ha iniziato ad urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla”.

È stata, successivamente, la stessa Cristina a confessare i timori della notte precedente. “Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera”. C'è da fare, però, un passo indietro sulla scelta di Suor Cristina di prendere parte al reality. Difatti, se da un lato Cristina può contare sul supporto di sua mamma, che fa il tifo per lei dall'Italia, non si può dire lo stesso per il mondo clericale, quello con il quale ex suor Cristina ha chiuso definitivamente i conti.

L'ultima ad esporsi sulla scelta di Cristina Scuccia è stata Suor Anna Alfieri, nominata Cavaliere al Merito della Repubblica, che raggiunta da Adnkronos ha espresso non poche perplessità. “L’Isola dei famosi non è una trasmissione che la può aiutare a rientrare in se stessa, a fare i conti con il proprio vissuto", ha fatto sapere. “Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo: dalle canzoni sensuali all'Isola dei famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti”- aveva concluso duramente Suor Anna.