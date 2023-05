Ballando con le Stelle, la rivincita di Selvaggia Lucarelli: tripudio sui social

Giada Oricchio 20 maggio 2023 a

Ballando con Selvaggia. Dopo mesi di indiscrezioni, di presunte rotture e di frecciatine, l’account ufficiale di “Ballando con le Stelle” su Instagram ha battuto un colpo. E che colpo! La produzione ha pubblicato un post molto eloquente nella sua maliziosità: una fotografia dell’attuale giuria del dancing show di Rai1 con la scritta “Chi confermereste?”. Ci sono Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e naturalmente Selvaggia Lucarelli, finita al centro di numerosi attacchi gratuiti durante l’ultima edizione. È la prima volta che Milly Carlucci chiede apertamente ai social di esprimersi sui giurati.

Ebbene, in meno di 24 ore il post è stato commentato quasi 6.000 volte ed è stato un plebiscito per Selvaggia Lucarelli. Amata, odiata, ma a quanto pare rispettata. La stragrande maggioranza dei follower ne chiede la riconferma perché “è obiettiva, schietta e l’unica a dire la verità”. Sono tutti convinti che senza la giornalista il programma perderebbe verve e interesse: la polemica ficcante è il sale della televisione. Scarso gradimento, invece, per Sara Di Vaira, Rossella Erra e il tesoretto che ribalta e altera i voti dati ai concorrenti ballerini. Subito dopo la fine del programma, Lucarelli aveva dichiarato di essere stato confermata dalla produzione, ma di volerci pensare. Poi si sono rincorse voci di un cambio di guardia, di volti noti che sgomitavano per sfilarle la sedia, di rinnovi epocali con l’arrivo di Barbara D’Urso. Forse, più semplicemente, “Ballando” ha trollato tutti, ha fatto parlare di sé per un anno, ha creato hype e alla fine cambierà zero. Perché squadra che vince non si cambia.