Chi saranno i nuovi giudici di Ballando Con Le Stelle: la rivoluzione di Milly Carlucci

Aria nuova in Rai e a “Ballando con le Stelle”. A settembre tornerà il dancing show di Milly Carlucci, ma la giuria che è il sale del programma è in alto mare. I fari sono puntati su Selvaggia Lucarelli: cosa farà dopo le polemiche e gli attacchi gratuiti subiti dai colleghi durante l’ultima edizione? A caldo la giornalista fece sapere che la produzione l’aveva confermata, ma preferiva rimandare ogni decisione a tempo debito. Nel frattempo le cose sono cambiate.

L’azienda di Viale Mazzini si apre a un cambio di volti vicini al centrodestra. Così alla corte di Carlucci ci potrebbe essere più di un colpo di scena. Sui social circola il nome della lanciatissima ex ministra e concorrente Nunzia De Girolamo, già conduttrice di “Ciao Maschio” e prossima ad affiancare Gianluca Semprini a “Estate in diretta”.

Gettonate anche Luisella Costamagna, vincitrice dell’ultima edizione di “Ballando” e Monica Setta. Ma in pentola bolle molto di più. Il sito specializzato “Tvblog” riporta un retroscena: “C’è chi si dice certo che Milly Carlucci dopo anni farà una vera e propria rivoluzione. Conserverebbero il posto solo la Presidente di giuria Carolyn Smith e il veterano Guillermo Mariotto”. Se fosse così si libererebbero tre sedie pronte a essere occupate da Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani e Giancarlo Magalli. Il portale non esclude un ritorno di Raimondo Todaro, mentre non è ancora del tutto tramontata l’ipotesi suggestiva di un posto per Barbara D’Urso.

“Al momento però il castello di carte della giuria di Ballando con le Stelle è ancora tutto da decifrare – si legge su TvBlog -. Nel film capolavoro Il Gattopardo di Luchino Visconti c’è un’affermazione molto italiana che vale per tanti aspetti della vita: ‘se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi’. Ma lo stesso autore di quel romanzo poi chiosava: ‘È meglio un male sperimentato che un bene ignoto’”.