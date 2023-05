Al Future Hits Live arrivano Blanco, Emma, Pinguini Tattici Nucleari e Achille Lauro

Francesco Fredella 09 maggio 2023 a

Perché la Generazione Zeta vi emoziona. Perché con loro, sabato 10 giugno al Radio Zeta Future Hits live al Centrale del Foro italico di Roma, ci saranno tutti i miti dei ragazzi. Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato, in esclusiva, altri quattro nomi che si aggiungono al cast del concertone dei ragazzi: Blanco, Emma, Pinguini Tattici Nucleari e Achille Lauro. Volete sapere tutti i nomi del Radio Zeta Future Hits live? Eccoli, in ordine alfabetico: ACHILLE LAURO, ALFA, ANGELINA, ANNALISA, ARIETE, BLANCO, BORO BORO, BRESH, ELETTRIA LAMBORGHINI, ELODIE, EMMA, FRANCESCA MICHIELIN, GAZZELLE, GEOLIER, GIANMARIA, LAZZA, LDA, MADAME, MAHMOOD, MARA SATTEI, MATTEO PAOLILLO, MR. RAIN, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RHOVE, ROCCO HUNT, ROSA CHEMICAL, ROSE VILLAIN, SANGIOVANNI, TANANAI, TOMMASO PARADISO.

Il primo giorno di vacanza per gli studenti coinciderà, dunque, con il ritorno della seconda edizione del Radio Zeta Future Hits Live al Centrale del Foro italico di Roma. Alzate la musica perché è proprio lì, nel cuore delle manifestazioni capitoline, che si potrà vivere una serata indimenticabile. Lo scorso anno il Radio Zeta Future Hits live ha fatto registrare il sold out e anche quest'anno la vendita dei biglietti corre alla velocità della luce. Radio Zeta, la radiovisione amata dai giovani, è pronta a celebrare la musica con i ragazzi. «Da 4 anni Radio Zeta è un’emittente nazionale e trasmette musica spesso sconosciuta a chi ha più di 40 anni, forse anche 30», racconta Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo Rtl 102.5, a Tv Sorrisi e Canzoni. «Sono i cantautori del domani: in questi ultimi anni c’è stato un cambio musicale violento, sono cambiate le generazioni e con loro anche la musica. Non a caso Amadeus fin dalla prima edizione del suo Festival di Sanremo è stato nostro ospite ed è un grande fruitore della nostra radio».