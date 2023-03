Radio Zeta Future Hits Live, Lazza apre le prevendite per il 10 giugno

Francesco Fredella 10 marzo 2023 a

Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta torna sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Tennis del Foro Italico di Roma. Sono già aperte le prevendite. Ospite di Radio Zeta e RTL 102.5, Lazza ha annunciato – a grande sorpresa – che farà parte del cast del Radio Zeta Future Hits Live 2023. L’artista, dopo aver conquistato il record italiano di permanenza in prima posizione in classifica con l’album “Sirio”, è il primo grande nome annunciato. “Let's go! Sono il primo artista annunciato e sono felicissimo di essere ai Future Hits, le prevendite aprono oggi, comprate i biglietti che finiscono subito!”, dice Lazza in radiovisione.

Dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zeta Future Hits Live cambia location e raddoppia la capienza per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione. Quest’anno sarà il Centrale del Tennis del Foro Italico di Roma ad accogliere tutti i cantanti che comporranno l’incredibile cast del Radio Zeta Future Hits Live 2023. Insieme a Lazza, tutti gli artisti più amati delle nuove generazioni. Dopo aver esordito tra i Big in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Cenere", ed aver conquistato il secondo posto con il plauso di pubblico e critica, Lazza – uno degli artisti più amati dalla Generazione Zeta - è il primo grande nome della rosa di cantanti che comporranno il cast del Future Hits di quest’anno. L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è #radiozetafhl23