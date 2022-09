Power Hits Estate 2022 premia Fedez, Tananai e Mara Sattei

01 settembre 2022 a

E' ancora il Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5 a regalare emozioni a tutti in un’Arena di Verona piena, come non accadeva ormai da tempo. Uno show live con i tempi della radio in una delle location più belle al mondo. L’Arena s’illumina con due chilometri e mezzo di luci. La musica dal vivo chiude l’estate grazie ad RTL 102.5, che per il prossimo anno annuncia di triplicare gli appuntamenti con la musica live (uno a giugno a Roma e due ad agosto all’Arena).

Il Power Hits 2022 è «La dolce vita» di Fedez, Tananai e Mara Sattei, che sono saliti sul palco dopo la mezzanotte per ritirare il premio. Il Power Hit vincitore è stato decretato attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne e il voto degli ascoltatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza sul sito www.rtl.it e su RTL 102.5 Play (la classifica è stata disponibile dal 20 giugno fino al 26 agosto), la serata presentata da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese (autori Federica Gentile e Angelo Baiguini).

RTL 102.5 Power hits estate 2022: Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti super ospiti dello show

Sono arrivati anche Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti: è toccato a loro far emozionare il pubblico in un’Arena piena dopo il sold out. E' arrivato anche il momento in cui si sono spente le luci, le torce degli smartphone si sono accese ed è arrivato lui, Ultimo. Il cantante che riempie gli stadi ed emoziona tutti al Power Hits di RTL 102.5. Il presidente di RTL 102.5, proprio alla vigilia del Power hits estate 2022, guarda al futuro. E dice: «Nel 2023? Musica live il 10 giugno a Roma, il 29 e 30 agosto all’Arena di Verona. I giovani sono determinanti perché non si può fare nessuna attività se non si hanno occhi aperti verso una ruota che gira, per chi va, per chi arriva, per chi resta. Pensavamo che non ci fossero giovani in grado di affrontare questa realtà ma sbagliavamo tutto perché ne abbiamo trovati tanti».