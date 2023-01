Striscia La Notizia, Fiorello sbotta con Staffelli: "Se lo tagli, sei una me**a!”

14 gennaio 2023 a

L’amicizia tra Fiorello e Valerio Staffelli finisce male: “Se lo fai, sei una me**a”. La goliardica consegna del Tapiro d’oro, il premio-burla di “Striscia la Notizia”, allo showman siciliano per aver spoilerato la gravidanza della cantante Nina Zilli si è conclusa in un reciproco scambio di battute al vetriolo su Mediaset che quest’anno ha deciso di fare controprogrammazione al Festival di Sanremo per ripicca (secondo i rumors, l’a.d. Piersilvio Berlusconi non ha gradito la smentita di Amadeus di aver chiesto a Silvia Toffanin di co-condurre una serata) e sul presunto “rosicamento” della direttrice del Tg1, Monica Maggioni, per eccezionali dati Auditel di Fiorello (lo ha osteggiato e costretto a traslocare su Rai2, nda).

Striscia da Fiorello col Tapiro dopo la gaffe disastrosa con Nina Zilli

Il clima disteso e giocoso ha portato l’artista a promuovere la ripresa del suo programma “VivaRai2” su Mediaset: “Lunedì 16 gennaio torniamo…si può dire? Se lo tagli, sei una me**a!”. Ne è nato un siparietto gustoso e involontario grazie all'immediata replica di Staffelli: “Siccome non lo sono, tengo l’annuncio!”, “Non lo tagli? Me**a compresa? Promesso?” ha detto Fiorello e l’inviato del tg satirico tra le risate generali: “Mer***sima!”.

G.O.