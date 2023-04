Giletti e Goggia inchiodati da Striscia la Notizia: come li hanno beccati

Valentina Bertoli 18 aprile 2023 a

Il mare calmo è per Massimo Giletti solo un miraggio. Da una parte, il giornalista naviga in acque mosse per la cancellazione del suo programma televisivo “Non è l’arena”; dall’altra, piuttosto che apprezzare il clima caraibico, è “innamorato delle nevi”, come ha ammesso lui stesso qualche tempo fa. E così, tra un’intervista rubata e l’altra sul caso che ha scosso La7 ed ha messo sotto i riflettori l’imprenditore Urbano Cairo, un dettaglio non passa inosservato a “Striscia la Notizia”. Per ritirare il famoso tapiro del tg satirico di Canale 5, Giletti non fa attenzione agli accessori che indossa. La foto lo inchioda e conferma le supposizioni della macchina del gossip.

Terremoto in casa di Urbano Cairo, il proprietario di La7. Dopo la dichiarazione dello stop forzato ed inaspettato di “Non è l’arena”, seguito talk-show di politica ed attualità, l’imprenditore e il conduttore del programma eliminato, Massimo Giletti, sono finiti nell’occhio del ciclone. Colpa della censura o elementari problemi di ascolti? Il mistero si infittisce. Quando l’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli raggiunge il giornalista “reietto”, però, l’attenzione dei telespettatori viene calamitata da un dettaglio rivelatore. Giletti, probabilmente senza pensarci troppo, indossa un cappellino e un paio di occhiali che lo mettono con le spalle al muro. Da mesi, infatti, una domanda riecheggia più di altre: Massimo Giletti e Sofia Goggia sono una coppia? I diretti interessati non si sono mai sbilanciati e, alle conferme o alle smentite, hanno preferito il silenzio. La campionessa di sci è stata netta: “Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile”. Il conduttore televisivo, invece, ha solo lasciato intuire chi fosse la sua dolce metà: “Esiste. Sono innamorato delle montagne vincenti. Fatemi vivere nei giardini privati e coltivati”.

Le frasi pronunciate dal 61enne hanno dato il via a un gioco di rumors inarrestabile. È “Striscia la Notizia”, attraverso Gerry Scotti e Michelle Hunziker, a mettere il dito nella piaga: “Un telespettatore ci ha fatto notare che il giornalista e conduttore e la sciatrice bergamasca indossano lo stesso cappellino e gli stessi occhiali. Sarà vero amore o solo una non credibilissima coincidenza?”. La foto incriminata scatena il web e la mancata meticolosità di Giletti abbatte il muro della privacy tirato su con fatica.

