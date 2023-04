Fabio Fazio, addio alla Rai: "Manca solo la firma". Dove finisce Che tempo che fa

18 aprile 2023 a

Fabio Fazio via dalla Rai, siamo alle firme. Quella in corso potrebbe essere l'ultima stagione di Che tempo che fa, il programma in onda la domenica sera su Rai3. Un'avventura durata vent'anni e che potrebbe essere arrivata al capolinea. Il conduttore e Che tempo che fa non è un mistero "che possano passare sul canale Nove, con cui la trattativa sarebbe già in fase avanzatissima. D’altronde già anni fa, in occasione del rinnovo del contratto Rai con Fazio, si era parlato di un forte interessamento del canale del gruppo Discovery", si legge in un retroscena di TvBlog.

Trattative avanzate, ma quanto? "Fonti molto autorevoli danno ormai per certo il passaggio" di Fazio e del suo programma tanto che mancherebbe "ormai solo la firma sul contratto che è già bello che pronto, anche a condizioni economiche più vantaggiose". Per la gioia del conduttore ma anche del suo agente, Beppe Caschetto, che assiste pure Maurizio Crozza anche lui approdato al network.

Vicenda legata a doppio filo con quella di Massimo Giletti. La chiusura di Non è l'Arena da parte di La7 ha riportato alla ribalta le voci che vedrebbero il giornalista verso la Rai proprio nella domenica sera, feudo di Fazio. Lo stop da parte di Urbano Cairo e le polemiche sollevate dal caso avrebbero congelato la situazione: "Il ciclone degli ultimi giorni che ha travolto il giornalista piemontese ha bloccato il tutto, qualcuno dice pure definitivamente, staremo a vedere", si legge nell'articolo. Tornando a Fazio, come noto il contratto che lo lega alla Rai è in scadenza: "L’attuale amministratore delegato di viale Mazzini Carlo Fuortes non ha voluto firmare"il rinnovo "perché ritiene che -nel caso- lo debba fare la nuova governance, il cui è arrivo è al momento frenato".