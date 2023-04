Schlein a casa Baglioni: la cena ai Parioli che riunisce la sinistra

Luca De Lellis 18 aprile 2023 a

Quella strana cena. Il retroscena riportato da Il Foglio racconta come pochi giorni fa si sia celebrata nella casa romana di Claudio Baglioni, in quel di Parioli, una serata all’insegna della musica, della cultura e della… politica. Infatti, ospite speciale nella tavola posta al centro dell’attico del cantante nato nel quartiere Centocelle è stata la neo segretaria del Pd Elly Schlein. Ma non solo lei: hanno partecipato all’evento anche altri due commensali dem come Dario Franceschini e la moglie Michela Di Biase, due dei primi ad appoggiare la maratona vincente dell’ex Vicepresidente dell’Emilia-Romagna. E poi registi: Carlo Verdone, in primis. E chi se non lui per rappresentare al meglio la romanità. Ma anche Paolo Sorrentino, venuto accompagnato dalla moglie giornalista di Repubblica Daniela D’Antonio. E poi, a completare la triade del cinema nostrano, Gabriele Muccino.

Ma come non citare anche il Premio Strega Nicola Lagioia e la voce dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, che ha fatto compagnia al padrone di casa nella schiera dei cantanti. Una cena che potrebbe, forse, aver risvegliato la dormiente fiducia di Baglioni nella politica. Specie in un/una leader politico/a, come aveva dichiarato in un’intervista tempo fa. La curiosità del cantante per Schlein era nata nello studio Rai di Fabio Fazio lo scorso marzo: allora, si è detto, perché non conoscerla meglio.