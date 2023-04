Simona Ventura gela Fazio sul matrimonio: "Lo sa?". La confessione

17 aprile 2023 a

Simona Ventura vuota il sacco sul matrimonio con Giovanni Terzi e Mara Maionchi la sbeffeggia. Ospite del programma tv “Che Tempo Che Fa” su Rai3, domenica 16 aprile, la conduttrice ha spiegato come mai non è ancora convolata a giuste nozze con il giornalista nonostante i ripetuti annunci.

Fabio Fazio ha fatto la domanda di rito: “Lui ti ha chiesto di sposarlo?”, “No, non ancora” ha risposto Ventura ridendo. Da qui un esilarante botta e risposta. Il giornalista ha ironizzato: “Ma lo sa del matrimonio?”, “Sì, ma non me lo ha chiesto perché vuole fare le cose al suo ritmo… aspetta però… Giovanni me lo aveva già domandato. Ne avevamo parlato tre anni fa” ha spiegato Super Simo fornendo l’assist al conduttore: “Se è tre anni fa, è prescritto…”.

Ventura ha continuato imperterrita: “No, non è prescritto, avevamo deciso una data ed è scoppiata la pandemia… poi un’altra ed è scoppiata la guerra in Ucraina…” e Mara Maionchi è intervenuta a gamba tesa: “E va beh…ma allora scusa non decidete più!”. Risate in studio e aria di fiori d’arancio. Ventura e Terzi si conoscono da tempo, ma la scintilla è scattata solo cinque anni fa quando entrambi uscivano da relazioni finite male. Adesso c'è una nuova data del sì, ma per scaramanzia la coppia ha deciso di rivelarla solo all'ultimo.

G.O.