Maria De Filippi, “Devo confessare una cosa”. La rivelazione inaspettata di Michele Bravi

Accolto nel salotto di “Verissimo”, programma pomeridiano di Canale 5, Michele Bravi concede un’intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin e si racconta a trecentosessanta gradi. Ora giudice di “Amici”, il talent che scova i nuovi predestinati del ballo e del canto, il 28enne ha dedicato bellissime parole alla conduttrice Maria De Filippi che, a suo parere, è maestra assoluta di professionalità e spontaneità.

Silvia Toffanin, sorridente e aperta all’ascolto del prossimo, è capace di rubare confessioni anche agli ospiti più timidi. Nel caso di Michele Bravi, poi, la conduttrice ha fatto della sua dolcezza l’arma attraverso cui estrapolare informazioni altrimenti celate. Il cantante, da poco scelto come giudice di “Amici”, è stato il protagonista di un’intervista piacevole e priva di retorica. Da tempo legato a Maria De Filippi, Bravi non ha potuto evitare di soffermarsi sul rapporto instaurato con la prima sostenitrice dei talenti: “Sì, Amici mi ha un po’ adottato. Devo confessare una cosa su Maria. La scoperta di Maria come professionista. Lascio perdere la parte umana perché quelle sono cose nostre. Stare con lei è veramente imparare lo spettacolo con una enorme fuoriclasse”. Riconoscente nei confronti di chi, nel momento del bisogno, l’ha aiutato a reinserirsi nel mondo dello spettacolo, il cantautore ha quindi aggiunto: “Lavorare con lei ti dà modo ti capire la naturalezza che va usata. Essere se stessi quando tu racconti qualcosa. Puoi cantare, ballare o parlare e presentare con naturalezza. Questa naturalezza è la più grande lezione che mi ha dato. Ed è bello adesso dare voce a questa cosa, spero di trasmetterlo bene questo messaggio”.

È bene ricordare che Michele Bravi, nel 2018, venne coinvolto in un incidente che portò alla morte di una donna quasi 60enne. Il cantante, poi accusato di omicidio stradale e scomparso dalla scena, è stato aiutato a riprendere in mano la sua vita proprio dall’inimitabile Maria De Filippi, donna dotata di arguzia e sensibilità. Chiamato dalla conduttrice, Bravi fu quindi uno degli artisti selezionati per “Amici Speciali”, lo show ideato a scopo benefico per sostenere la Protezione Civile durante la pandemia. “Mi sta vicino, le sono molto grato. In pochi in questo periodo mi hanno fatto sentire anche un professionista e non solo una persona con dei problemi. Lei mi guarda come un artista. Il regalo più grande è l’umanità”, aveva già anticipato il cantautore nel 2020 su De Filippi.