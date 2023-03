Viva Rai 2, Fiorello imbarazza Laura Pausini: la confessione su Amadeus

Giada Oricchio 28 marzo 2023 a

Inizio di settimana scoppiettante per Viva Rai2, la rassegna stampa show condotta da Fiorello. Lo showman ha ospitato la cantante e novella sposa Laura Pausini. Ma una telefonata imprevista ha sparigliato le carte. Fiorello stava commentando i titoli di giornale quando ha ricevuto in diretta un messaggio di Giorgia che gli chiedeva di far entrare subito Pausini perché doveva andare a scuola e rischiava di perdere l’intervento.

La richiesta è stata una bella testimonianza dell’amicizia e della stima che lega le due artiste italiane, ma al tempo stesso ha offerto uno spunto di riflessione. Lo showman siciliano, infatti, ha rivelato di non aver rapporti di ammirazione con i colleghi dello spettacolo con una sola eccezione: il conduttore del Festival di Sanremo. “Tranne Amadeus, tranquilli che non ci manchiamo. Parlo dei colleghi maschi eh” ha detto più sincero che ironico Fiorello.

I due conduttori si conoscono da trent’anni, hanno fatto la gavetta nei villaggi turistici e poi insieme Radio Deejay. Poi è toccato alla cantante emiliana fare una confessione sorprendente sul matrimonio con Paolo Carta, compagno di una vita e padre della sua bambina: “Mia figlia un giorno ha detto a me e al padre: perché non vi sposate? E quindi l’abbiamo fatto”.