Bufera social contro Fiorello. “Il tuo ex piange...”, Zorzi perde le staffe per la battuta

Una battuta finita male, uno sketch mal pensato: Fiorello, il mattatore di Rai 2, finisce in un ciclone di critiche. Prima della striscia quotidiana mattutina, allo showman siciliano è scappata una frase sconveniente con il ballerino Tommaso Stanzani, talento firmato Maria De Filippi ed ex del famoso influencer Tommaso Zorzi. “Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera”, ha detto Fiorello, alludendo alla crociata condotta dal governo Meloni contro la comunità omosessuale. È il profilo Instagram di “Viva Rai 2” a ripubblicare lo spezzone e a scatenare il mondo del web.

Fiorello, irriverente quanto basta e simpaticissimo, è inciampato con una spiacevole gaffe. Pronto, come tutte le mattine, a dare il buongiorno ai telespettatori di Rai 2, il cabarettista dei record si è avvicinato al corpo di ballo del programma e, in particolar modo, a Tommaso Stanzani, il danzatore divenuto famoso grazie a “Amici”, il talent di Canale 5. Per condire le prime ore del mattino con un po’ d’ironia, Fiorello si è rivolto a Stanzani e, senza tanti peli sulla lingua, ha detto: “Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera”. Il ballerino, imbarazzato, ha abbozzato un sorriso e ha risposto: “Eh, è sensibile…”. Il riferimento esplicito a Tommaso Zorzi, ex gieffino ed opinionista, non è passato inosservato agli utenti social.

I frequentatori del web, infatti, hanno condannato duramente l’uscita di Fiorello che, velatamente, ricordava lo sfogo dell’influencer dopo le ultime dichiarazioni del governo sulla questione dei figli di coppie gay. D’altronde, proprio qualche giorno fa Zorzi ha parlato a cuore aperto ai suoi follower e ha ammesso: “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso”. Sui social i fan dell’influencer insorgono contro Fiorello: “Schifo! Se tolgono i diritti a te, che fai?”. Zorzi stesso ha commentato l’accaduto con una storia sul suo profilo Instagram: “A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie”. Per ora lo showman tace. Risponderà a colpi di fioretto o preferirà scusarsi?