Fabio Fazio, terremoto Rai e la nuova destinazione. L'incontro non passa inosservato

Terremoto in Rai. Non si placano le voci secondo cui Fabio Fazio, conduttore storico di “Che tempo che fa”, lascerebbe il servizio televisivo pubblico. Da giorni non si parla d’altro: stando a quanto rivelato da TvBlog, il governo Meloni avrebbe in mente una grande rivoluzione della Tv. Ora spunta un retroscena utile alla ricostruzione della vicenda: il presentatore ligure si sposterebbe nel gruppo televisivo Discovery. Arrivano le prove: qualcuno avrebbe assistito all’incontro top secret tra il manager della società interessata, Alessandro Araimo, e l’agente di Fazio, Beppe Caschetto.

Che succede in casa Rai? Secondo le ultime indiscrezioni il conduttore di “Che tempo che fa”, Fabio Fazio, avrebbe le ore contate e sarebbe ormai pronto a fare i bagagli. A questa notizia si lega la spifferata di un grande ritorno, quello di Massimo Giletti. Pare infatti che il giornalista, dal 2017 di casa a La7, sia in fase di trattativa con i vertici della Tv di Stato per la sua tanto attesa riapparizione con un programma di informazione e approfondimento. La trasmissione, sulla falsa riga di “Non è l’Arena”, andrebbe in onda presumibilmente nella fascia oraria ora occupata da “Che tempo che fa”. Ripercorrendo quanto anticipato da TvBlog, i cambiamenti voluti dalla maggioranza governativa non toccherebbero invece Alberto Matano e il suo contenitore “La vita in diretta”, visti gli ottimi successi editoriali e di ascolti. Nessun affiancamento per il conduttore calabrese, quindi.

Nunzia De Girolamo tornerà in autunno con il suo “Ciao maschio”. Si aggiunge un tassello importante: Fabio Fazio sarebbe in trattativa con Discovery. Più nel dettaglio, sarebbero stati avvistati il General Manager Warner Bros Discovery Southern Europe, Alessandro Araimo, e lo storico agente di Fabio Fazio, Beppe Caschetto. I due si sarebbero incontrati già un paio di mesi fa presso l’Hotel de Russie a Roma. Il passaggio di Fazio a Discovery, probabilmente sul canale 9, comporterebbe anche il riavvicinamento con l’amico Maurizio Crozza.