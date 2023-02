Funerali Maurizio Costanzo, folla per l'addio nella Chiesa degli Artisti

27 febbraio 2023 a

a

a

Centinaia di persone riunite in piazza del Popolo per partecipare ai funerali solenni di Maurizio Costanzo: una folla di vip e fan per l'ultimo saluto al gigante della tv. La celebrazione nella chiesa degli Artisti a Roma. scomparso venerdì scorso all'età di 84 anni. Lettere di ringraziamenti, foto, chi ha portato i colori della propria squadra del cuore, questi alcuni degli omaggi degli italiani a uno dei più grandi personaggi della televisione.

Funerali Maurizio Costanzo, la diretta video https://t.co/Hqqeaz1j9s — Local Team (@localteamtv) February 27, 2023

Maria De Filippi, ha fatto il suo ingresso presso la chiesa degli artisti, seguendo di pochi minuti l'arrivo del feretro di Maurizio Costanzo prima dei funerali solenni che si svolgeranno a breve. Con lei in auto, c'era Raffaella Mennoia, autrice di 'Uomini e Donne'. Al suo ingresso, De Filippi, completo e occhiali da sole neri, è stata accompagnata per mano dal figlio Gabriele. Pochi minuti dopo è stata la volta di Pier Silvio Berlusconi. All'interno della chiesa, presente tra gli altri anche il presidente del Napoli e produttore televisivo Aurelio De Laurentiis. nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma.

LA DIRETTA - Addio a Maurizio Costanzo: folla ai funerali solenni nella Chiesa degli Artisti

Le primissime parole di don Walter Insero, all'inizio della celebrazione dei funerali solenni sono state d'amore: "Cala sipario ma solo primo atto, sua anima continua a scaldarci". "Fratelli e sorelle, siamo qui oggi per accompagnare con la nostra preghiera l'anima di Maurizio torna nella casa del padre, lo facciamo con la consapevolezza che è vero, si è chiuso il sipario, ma è finito il primo atto, la sua vita e la sua anima continua ad amare e volere bene e sentire il nostro amore. Oggi siamo al cospetto di un Dio che non è dei morti ma della resurrezione e della vita".