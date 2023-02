Maurizio Costanzo, "il cioccolato spacciato..." Don Walter strappa un sorriso a Maria De Filippi

Valentina Bertoli 27 febbraio 2023 a

L’ultimo saluto a Maurizio Costanzo commuove proprio tutti. Il re dei giornalisti e dell’informazione libera, che ha rivoluzionato i linguaggi e sostenuto schiere di giovani, è venuto a mancare venerdì 24 febbraio. Una folla intenerita e scossa dal triste evento ha oggi reso omaggio al conduttore prendendo parte ai funerali solenni. Decine di persone assiepate lungo le transenne a Piazza del Popolo a Roma e un insieme variegato di personaggi dello spettacolo seduti ai banchi della Chiesa degli Artisti, tutti con lo scopo di manifestare il proprio affetto a un maestro eccellente.

L’omelia di Don Walter Insero è un racconto sincero e privo di fronzoli, fatto di aneddoti semplici ma di sostanza. “Sin da bambino voleva fare il giornalista, giocava con la saponetta e con quella faceva il microfono perché voleva comunicare e intervistare. È stato un uomo umile e leale, rispettava le opinioni degli altri, era propenso a capire le ragioni degli altri”, così il parroco casertano della Basilica di Santa Maria in Montesanto inizia una narrazione solida e dolce di tutto quello che l’inventore del talk show è stato per i familiari, per i colleghi e per il pubblico.

Poi le parole di Don Walter approfondiscono piccoli episodi di quotidianità per offrire, anche a chi non conosceva di persona Costanzo, un profilo veritiero e senza retorica: “Era tendenzialmente pigro, amava la Roma, non era uno sportivo praticante. Voleva ascoltare gli altri, conoscere le persone, le loro storie, intuiva prima di ascoltare il carattere delle persone”.

Una frase, tra tutte, cattura l’attenzione degli utenti e provoca il sorriso amorevole della moglie Maria De Filippi: “Era molto goloso, so che gli veniva spacciato del cioccolato fondente di nascosto”. Il web, turbato, non fa che condividere la scena e commentare con trasporto: “Ho pianto tutte le lacrime”, “Maurizio e i dolci strappano un sorriso a Maria”, “Quanto amore in quella smorfia”.

Non è difficile andare indietro di qualche anno alla famosa intervista voluta e condotta da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. In quell’occasione, Costanzo, in collegamento da casa sua ed affiancato proprio da Maria, fu costretto ad ammettere i suoi peccatucci di gola. Per ricordare il primo incontro di una delle coppie televisive più amate, Fazio chiamò in causa l’amata conduttrice. Lei, sempre composta ma ironica, svelò un segreto ai telespettatori di Rai 3: “Dovete sapere che lui adesso è in un regime di dieta, fissato da una nutrizionista. Vanno a patti. Lui ha diritto a un pochino di gelato”. Quindi De Filippi, da brava padrona di casa, chiese alle telecamere di seguirla: “Venite con me, adesso vi faccio vedere il poco gelato. Una, due, tre, quattro vaschette di gelato”.

A sua discolpa, Maurizio chiarì quale fosse la gestione casalinga delle leccornie: “Fabio, solo una scatola è la mia. E quello non è un gelato, è una pantomima di gelato. È un sorbetto senza zucchero. Il sorbetto è una rottura di palle. Il mio gusto preferito è il cioccolato, chiaro?”. E ancora: “Sono un vecchio goloso che una signora tiene a stecchetto. Però, per carità, mi ha fatto arrivare a una veneranda età”. È proprio il siparietto alla Casa Vianello, tramutato dalle parole del parroco, a donare a Maria la forza di un sorriso e il piacere di un ricordo.