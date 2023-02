Maurizio Costanzo, il feretro va via sulle note del suo show: l'ultimo saluto al maestro

Francesco Fredella 27 febbraio 2023 a

Un lungo applauso. Poi le note di quella canzone scritta da Franco Bacardi e Gianni Boncompagni, che tutti ricordano: la sigla (storica) del Maurizio Costanzo show. Appena parte "Se Penso A Te" piazza del Popolo, gremita di gente, applaude al maestro per antonomasia della tv. Poi il lungo corteo fino al teatro Parioli, dove per anni è andato in onda il Maurizio Costanzo show. Roma, la sua città da sempre, lo accoglie con un lungo applauso. Gente comune, amici, vip e nip: tutti pronti a ricordare Maurizio. Le due ammiraglie, Rai1 e Canale 5, hanno voluto omaggiarlo con una lunga diretta. La Toffanin da una parte e la Bortone dall'altra. Ospiti, collegamenti e tanti aneddoti. Un modo per ricordare Costanzo, che ha fatto parte della vita di intere generazioni.

Addio a Maurizio Costanzo, folla ai funerali | La figlia: "Ora con Sordi e Gassman il talk-show in Paradiso"

Nella chiesa degli artisti, a fine cerimonia, la De Filippi ha salutato tutti: fan, amici, dirigenti. Era seduta vicino a Piersilvio Berlusconi, insieme a suo figlio Gabriele. Poco più indietro c'erano Saverio e Camilla, gli altri due figli di Maurizio (nati da precedenti storie). Poi Carlo Conti, Gerry Scotti - che ha letto la preghiera degli artisti - Bonolis, Signorini, Fedele Confalonieri e tanti altri.