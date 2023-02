Funerali Maurizio Costanzo, piazza del Popolo gremita per l'ultimo saluto

Francesco Fredella 27 febbraio 2023 a

a

a

È il giorno dell'addio, il giorno dell'ultimo saluto a un grande della tv, un gigante: Maurizio Costanzo. Ci mancheranno le sue frasi: "Boni, state boni" ma anche i suoi lanci pubblicitari con i "Consigli per gli acquisti". Una vita sempre in prima linea per il pubblico e con il pubblico: dalle 15 nella Chiesa degli Artisti di Roma l'ultimo saluto. In coda decine e decine di persone: casalinghe, pensionati, studenti, aspiranti attori o cantanti. Tutti, in religioso silenzio, pronti a salutare Costanzo. C'è chi dona un fiore e chi una tartaruga, animale da sempre amato da Maurizio - che solitamente regalava a chi transitava al Maurizio Costanzo Show. Con la morte di Costanzo finisce un'epoca, un modo di fare tv che tutti hanno cercato di emulare invano. Costanzo sapeva intercettare il gusto del pubblico, quello che la gente amava. E poi il "fritto misto": di tutto di più all'interno dei suoi programmi, dove si ritrovavano - fianco a fianco - big, politici e gente comune.

Ultimo saluto a Costanzo, i funerali a Roma. Il caso dei selfie con De Filippi





Sui social, intanto, continua lo sdegno nei confronti di tante persone che hanno deciso di scattare un selfie con Maria De Filippi alla camera ardente. Maria De Filippi ha voluto stringere la mano a decine e decine di fan di Costanzo ma qualcuno di loro - sicuramente esagerando - le ha chiesto un selfie. Un gesto che, sicuramente, non è passato inosservato in Rete e ha fatto storcere il naso a molte persone sui social. Tra i commenti più duri c'è quello di Rita Dalla Chiesa che ha scritto: "Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria. Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre". Affonda anche Selvaggia Lucarelli: "Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo ma penso a Maria De Filippi e all'enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffan....al primo telefono che vedevo". E, infine, c'è anche il commento di Francesca Barra: "La maggior parte delle persone pensa che i protagonisti della televisione popolare appartengano a chiunque per diritto. E questo diritto oggi si trasforma in abuso, davanti a una donna che ha perso un marito. Maria De Filippi accetta di fare i selfie stordita dal dolore ma con la pazienza e l'empatia che l'ha resa così amata. Tuttavia c'è un limite che dovevano rispettare questi personaggi inopportuni che le hanno chiesto una foto ricordo (?). Sono in tanti a sbrodolare in questo identico modo, con un commento, un selfie, una pretesa violenta. Questo dimostra che voi, che pretendete di giudicare tutti perché se siete famosi dovete accettare tutto, dovete aspettarvelo, non avete invece nessun diritto di prelazione sulla vita degli altri".