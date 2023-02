Striscia la notizia, altra bomba su Ferragni-Sanremo: il misterioso contratto con la Rai

22 febbraio 2023 a

Non c’è pace per l’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Striscia la notizia è tornata a occuparsi dei molti interrogativi rimasti senza risposta dopo la kermesse musicale, con l’inviato di ’Rai Scoglio 24’ Pinuccio che ha indagato sul misterioso contratto tra la televisione di Stato e Chiara Ferragni. L’imprenditrice e influencer milanese avrebbe interdetto l’accesso al backstage alle telecamere della Rai per essere ripresa in esclusiva solo da Amazon, che produce la seconda stagione della serie ‘The Ferragnez’ con Fedez.

«Il cda stesso ha chiesto di vedere il contratto di Ferragni, che però risulta essere segreto», commenta Pinuccio. Che mostra come nei contratti standard che la Rai stipula con i superospiti del Festival, solitamente, questo trattamento ‘speciale’ non è affatto previsto. «Guarda caso, nello speciale ‘Tg1 - Sanremo record’, circa 75 minuti di backstage del Festival, non compare un solo frame di Chiara Ferragni. Non è che questa aveva l’esclusiva con Amazon per il dietro le quinte di Sanremo che è pagato da noi contribuenti con il canone?», ha sollevato il dubbio l’inviato. Che, infine, ha lanciato direttamente un appello all’influencer: «Visto che sei una brava persona, Chiara, facci vedere tu il contratto». Arriverà maggiore chiarezza?