Striscia La Notizia smaschera Sanremo: cosa non torna su baci e toccatine

Giada Oricchio 22 febbraio 2023 a

Baci, toccatine e battute a sfondo sessuale: “Striscia la Notizia” mette nel mirino gli indignati dalla memoria corta sul Festival di Sanremo 2023 e lancia il sospetto. Durante l’ultima edizione della kermesse canora, Fedez e Rosa Chemical hanno twerkato e si sono baciati. Il siparietto ha sollevato polemiche e titoli giornalistici colmi di riprovazione.

Tuttavia, secondo il tg satirico di Canale 5 qualcosa non torna: in passato è successo di peggio in tema di “pubblica decenza” ed erano arrivati applausi a scena aperta. Nel servizio si ricorda che non si era consumata la stessa ondata di indignazione per fatti analoghi. Quali? A Sanremo 1980, Olimpia Carlisi e Roberto Benigni, "il Benignaccio nazionale”, si baciarono in bocca con evidente trasporto. Nel 2002 il siparietto “a sfondo sessuale” si consumò niente di meno che tra Benigni e il conduttore Pippo Baudo. L’attore comico disse: “Quest’anno mi sembra diventata una cosa hardcore, il prossimo anno la regia la fa Tinto Brass. Tutti ignudi... L'argomento del Festival è diventato il tuo pisello. Una volta solo io era autorizzato a mettere le mani lì. Prima ancora della signora Ricciarelli... Io voglio vedere brevi manu... mi devi dare la soddisfazione…”. Poi lo inseguì sul palco e lo palpeggiò ripetutamente nelle parti intime. La platea scoppiò a ridere e il premio Oscar rincarò la dose: “Questo è uno scoop micidiale. Uno scandalo: i capelli sono veri, è il pisello che è finto”.

La sera successiva, Fiorello bissò la gag sotto gli occhi divertiti delle co-conduttrici Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. E non è finita. Nel 2003 e di nuovo nel 2013 scattarono appassionati baci in bocca tra “l’insaziabile Pippo” e Luciana Littizzetto.

“Striscia la notizia” prova a trarre delle conclusioni: “La storia di Sanremo è costellata di episodi che quest’anno hanno turbato il senso del pudore di tanta gente, eppure mai come adesso si era registrata una crociata moralistica di questo livello. Perché? Cosa fa la differenza? Bacio uomo-donna o il singolo artista?” e avanza un dubbio: “Come mai quello che era pacificamente accettato, diventa inaccettabile? L’impressione è che al Festival di Sanremo, qualcuno voglia canzonarci…”.