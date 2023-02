Fuori dal coro, Mario Giordano fa a pezzi Fedez: "I miei testicoli?". Colpo da ko

21 febbraio 2023 a

Mario Giordano fa pelo e contropelo a Fedez nell'apertura di Fuori dal coro, il programma di Rete 4 in onda martedì 21 febbraio. Come noto il rapper milanese aveva denunciato che una giornalista della trasmissione stava facendo un'inchiesta sulla sua presunta omosessualità e in una serie di story su Instragram aveva coperto di insulti il conduttore. Il quale prima ha smentito le illazioni di Fedez, poi ha messo in fila un paio di cose da dire al rapper marito di Chiara Ferragni...

"Caro Fedez, nessuno ha indagato sulle sue tendenze sessuali, noi ci occupiamo dei problemi degli italiani. Mi dispiace se questo delude la sua vanità..." esordisce Giordano. "Però due paroline due gliele devo dire", afferma il giornalista che si dice quasi onorato delle attenzioni del rapper nei giorni in cui non si parlava d'altro degli atti sessuali mimati con Rosa Chemical al Festival di Sanremo. "Il primo video dopo una settimana di silenzio è stato dedicato a me, mi sono sentito quasi lusingato..." afferma Giordano che mostra la clip in cui Fedez chiede se il conduttore "ha ancora i testicoli attaccati allo scroto."

A quel punto il conduttore di Fuori dal coro fa sapere a Fedez: "La voglio tranquillizzare, i testicoli? È tutto regolare e per quanto riguarda la voce è un mio difetto fisico, che mi ha fatto anche soffrire. Mi stupisce che lei, paladino dei diritti civili, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Mi attacchi per quello che dico" è il colpo da ko di Giordano. Poi vengono mostrate le tante frasi omofobe e misogine contenute nelle canzoni del rapper di qualche anno fa, ma anche la risata agghiacciante commentando la drammatica vicenda di Emanuela Orlandi, in un recente podcast.

"È sempre alla ricerca di visibilità o di un clic, ma non ci saranno servizi su di lei a Fuori dal coro" afferma il giornalista che illustra le storie della puntata di oggi e mostra le aggressioni subite dai cronisti del programma per documentare illegalità, abusivismo e violenza. Mentre Fedez se ne sta "nel suo grattacielo di lusso".