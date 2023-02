Sanremo 2023, Famiglia Cristiana fa a pezzi lo show di Amadeus

17 febbraio 2023 a

Anche "Famiglia Cristiana" stronca Amadeus e l'edizione Sanremo 2023. Nell’ultimo numero uscito in edicola, il settimanale ha tirato le somme sulla 73esima edizione del Festival e non senza un'aspra critica. “Di serata in serata l’uso dello scandalo ad arte e della provocazione in nome dell’audience hanno prevalso fino a debordare e confondere quanto di buono c’è stato” si legge sulla rivista che ha gradito invece le parole della conduttrice Francesca Fagnani in favore dei detenuti e l’appello dell’attivista iraniana Pegah per le donne maltrattate nel suo Paese, ma ha condannato tutti gli show senza freni finalizzati ad aumentare lo share: “Dalla furia di Blanco contro i fiori sul palco - oggi indagato - all'imbarazzante finto nude look di Chiara Ferragni alle provocazioni sgangherate di Rosa Chemical”.

“Questo frullatore - sottolinea Famiglia Cristiana - stimola certo la curiosità e allontana il rischio noia, ma mette bene e male, questioni serie e goliardia sullo stesso piano e banalizza pure quelle opinioni o quei diritti che si dice di voler sostenere o di voler rappresentare. E questo per un Festival che da generazioni aggrega famiglie e comitive di amici quale evento da condividere andrebbe tenuto nel debito conto da parte dei vertici Rai”.