Sanremo, sbugiardati Amadeus e Rai: "Blanco? Avevano fatto pure le prove"

Altro che raptus, era tutto studiato: Blanco da copione doveva distruggere i fiori del Festival di Sanremo e così ha fatto. L'unico imprevisto è stato il problema tecnico che ha fatto anticipare la distruzione delle rose che circondavano il cantante per la sua esibizione sul palco dell'Ariston. A ricostruire la vicenda, destinata a creare non pochi imbarazzi alla Rai e ad Amadeus, è Striscia la notizia che nella puntata di giovedì 9 febbraio, su Canale 5, propone l'intervista a Jessica Tua, la flower stylist che ha curato l'allestimento della performance di Blanco. Ebbene, l'idea era quella di ricreare il set del video de L'isola delle rose, in cui il vincitore della scorsa edizione del Festival prende a calci i fiori e li scaraventa ovunque.

"Abbiamo creato questa aiuola fiorita che Blanco avrebbe dovuto prendere a calci e pugni," afferma la stilista del fiore che spiega per filo e per segno che era tutto previsto. Le rose erano collocate su tavole di legno per evitare che il cantante si facesse male colpendo i vasi, e in modo che il palco venisse ripulito in poco tempo. Le circa trecento rose, sempre per evitare che Blanco si ferisse, erano state tutte private delle spine... La scena, afferma Tua, è stata provata all'Ariston con grande soddisfazione di Blanco, il tutto davanti a funzionari Rai. D'altronde lo stesso cantante davanti a un - fintamente, a questo punto - imbarazzato Amadeus ha affermato candidamente: "I fiori? Li dovevo spaccare comunque". Perché previsto dal copione...

La reprimenda del direttore artistico piombato sul palco tra i fischi del pubblico, la telefonata di chiarimento nella notte e le scuse del cantante "dispiaciutissimo", anche Gianni Morandi con la scopa in mano: secondo la ricostruzione di Striscia non resta che pensare che era tutto finto.