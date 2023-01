Sanremo 2023, Gianni Morandi demolisce l'hater con l'ironia: la risposta epica

Valentina Bertoli 26 gennaio 2023 a

Dal 7 all’11 febbraio la cittadina ligure di Sanremo diventerà meta prediletta per gli amanti della canzone italiana. Il direttore artistico Amadeus ha già predisposto le dinamiche con cui proverà a stupire il pubblico e i telespettatori. Tra annunci inaspettati e dichiarazioni sorprendenti, la febbrile attesa sta per concludersi. Intanto, a guadagnarsi il titolo di star del web è Gianni Morandi. Il cantante bolognese, che per la settantatreesima edizione del Festival vestirà i panni di co-conduttore, ha iniziato a scaldare i motori. Attivo sui social, la voce di “Fatti mandare dalla mamma” non smette di far sorridere gli utenti. Dopo aver postato una foto con Chiara Ferragni e Chiara Francini, sue compagne di viaggio, riceve un commento cattivo e la risposta è esilarante.

Tra poco più di una settimana gli italiani trascorreranno ore incollati alla tv per seguire gli sviluppi dell’evento musicale più polarizzante e divisivo del Paese. Affiancheranno Amadeus sul palcoscenico dell’Ariston: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Seppur diverse, le quattro donne scelte dal direttore artistico aggiungeranno note di colore all’apprezzata gara canora. Figura sempre presente sarà quella di Gianni Morandi, cantante collaudato e frequentatore del web fuoriclasse. Sempre pronto a postare scatti in compagnia dell’amata moglie Anna, Morandi fa sorridere anche i giovanissimi. La trasferta sanremese del cantante è iniziata a “cento all’ora”: l’eterno ragazzo di Bologna ha pubblicato un video in cui si impegna in una corsetta e coinvolge i passanti, tutto sulle note del celebre brano del 1963.

Ora, sui social, spunta un’affermazione divertentissima del cantante. Dopo aver pubblicato una fotografia con le “due Chiare”, l’imprenditrice digitale e l’attrice, Gianni Morandi riceve un commento provocatorio da uno dei suoi followers. “Vuoi vedere che per il prossimo Festival vanno a prendere qualcuno nelle case di riposo?”, queste sono le parole digitate sarcasticamente da un utente sui social. L’ironia tagliente non sfugge ad un evergreen come Gianni Morandi che, di tutto punto, ha risposto: “Ci sono già andati quest’anno. Un abbraccio”.