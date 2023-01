Ballando con le stelle, Milly Carlucci demolisce Selvaggia Lucarelli: “Nessuno può pilotarli”

Valentina Bertoli 05 gennaio 2023 a

La polemica regna ancora. La conclusione della diciassettesima edizione di “Ballando con le stelle”, riuscito dance-show di Rai 1, non ha fermato il gioco di accuse e ripicche scatenato dalla vittoria di Luisella Costamagna. Selvaggia Lucarelli, giurata che non ama seppellire l’ascia di guerra, ha messo in discussione i meccanismi del programma e contestato il trionfo della giornalista. Dopo giornate di orgoglioso silenzio, ad intervenire è Milly Carlucci. La conduttrice pesa le parole e si inserisce nell’aspra querelle: “I giudici non hanno l’auricolare. Nessuno può pilotarli”.

La finalissima del talent di Rai 1 “Ballando con le stelle” ha suscitato un putiferio. Nell’eterno scontro tra Selvaggia Lucarelli, che nelle scorse settimane ha palesato dubbi sul modo con cui Costamagna è arrivata ad alzare la coppa al cielo, e i colleghi giurati, si è intromessa Milly Carlucci. La conduttrice, da anni al timone di uno show coinvolgente e di successo, rivendicando la completa trasparenza del programma e legittimando, in nome del regolamento, la vittoria di Luisella Costamagna, ha usato parole chiare. “Il fatto che nascano discussioni all’interno della giuria dimostra soltanto quanto tutti e cinque i giurati siano liberi di esprimere il loro pensiero senza filtri. Avete notato che non hanno l’auricolare come in tanti altri talent? Nessuno può pilotarli. Li abbiamo voluti tutti e cinque per la loro forte personalità e perché dicano sempre quello che realmente pensano”: ha dichiarato Milly nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv.

La padrona di casa non ha potuto evitare di lanciare una frecciatina alla giurata più pungente del tavolo: “Selvaggia ha contestato la giustizia del sistema di ripescaggio, che ha consentito a Luisella Costamagna di tornare in pista e addirittura di vincere la finale. Ecco, è la sua opinione e la rispetto. Quello è il suo pensiero e va bene così. Rispetto tutti i giurati e le loro opinioni”. Carlucci ha mostrato poi entusiasmo per la vittoria di Costamagna: “È stata molto brava. Dopo il ripescaggio, ha avuto solo due settimane per allenarsi e ripetere tutti i balli, che ha poi eseguito nella puntata finale. Il sistema del ripescaggio è nel regolamento fin dalla prima edizione. Da parte mia sono molto soddisfatta di come è andata questa edizione, polemiche comprese. Mi dispiace solo per Gabriel Garko, così pieno di talento”. Intanto Lucarelli è volata in Nepal in compagnia del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Avvertirà il bisogno di far sentire la sua voce anche dall’Asia meridionale? I fan aspettano con ansia il suo contrattacco.