Selvaggia Lucarelli sputa la verità: "Chi mi ha deluso a Ballando". Nomi e cognomi

“Ballando con le stelle”, fortunato dance-show di Rai 1, sta diventando un vero e proprio caso. Tra ire funeste ed accuse pesanti, la diciassettesima edizione del talent si è conclusa con l’amaro in bocca. Dopo il trionfo della giornalista Luisella Costamagna, infatti, molti altarini sono stati scoperti. A togliersi qualche sassolino dalle scarpe è Selvaggia Lucarelli, giurata temuta e protagonista indiscussa del programma. Piuttosto che aprire un varco di comprensione, Lucarelli fa i nomi: “Ecco chi mi ha delusa”. I retroscena incuriosiscono i fan e gettano fango sui colleghi.

“Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione. Non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente. Io credo si debba ragionare sull’accaduto”, aveva dichiarato Selvaggia Lucarelli a poche ore dalla finalissima di “Ballando con le stelle”, programma di intrattenimento di Rai 1. “Il momento meno bello dell’anno?” “Questa edizione di Ballando con le stelle, che considero catastrofica da un punto di vista umano”, aveva risposto senza mezzi termini. A quasi una settimana dalla conclusione del talent, la giurata torna sull’argomento scomodo ed inchioda le responsabilità di chi le ha reso l’ultimo anno impossibile. Lucarelli, senza tanti giri di parole, fa l’appello dei colleghi da inchiodare: “Mariotto, perché, pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità, ci siamo sempre rispettati, forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest'anno, invece, l'ho trovato sgarbato e allineato”.

Lo stilista non è il solo ad essere condannato dalla sarcastica opinionista: “Mi ha deluso Fabio (Canino) perché ci conosciamo da anni. Mi aspettavo più solidarietà”. “Poi l'impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo (Biagiarelli, il fidanzato della giornalista in gara)”, ammette. Lucarelli fa allora il punto della situazione e chiarisce il motivo del suo disappunto: “A Ballando ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti. Quest'anno, dalla giuria a chi era seduto ai tavoli di fronte fino alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta 'scaldato' da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo”.

L’eliminazione del compagno Lorenzo Biagiarelli è un boccone difficile da digerire per la giornalista, che, insoddisfatta, aggiunge: “Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. Sono stata ingenua, mi sono fidata. E comunque era difficile prevedere quel livore”. Non sono solo chiacchiere, per Selvaggia Lucarelli tutti i nodi vengono al pettine e questa stagione di “Ballando con le stelle” è un’esperienza da dimenticare.